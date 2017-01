Show de senzaţie la Mamaia Music Awards

Show de senzație la Mamaia Music Awards

Pe plaja Crema Beach a avut loc, vineri seară, prima ediție Mamaia Music Awards 2013, singura gală muzicală de pe litoralul european. Mii de persoane au fost prezente pentru a-și urmări artiștii preferați și pentru a fredona melodiile preferate.Organizatorii Radu Groza și Dan Leonte, care au în palmares și Romanian Top Hits de la Bacău, au vrut să aducă pe litoral, pe aceeași scenă festivă, artiștii momentului. Au fost recompensați 16 trupe și soliști pentru prestația lor din ultimul an, fiecare la o categorie.Evenimentul a început cu sosirea vedetelor pe covorul roșu, unde au fost întâmpinate de gazdele serii, Mc NiNO & JO (Ioana Anuța).Cine a urcat pe scenăPe scena Mamaia Music Awards au fost invitați să urce, în urma voturilor publicului și a deciziei organizatorilor: Connect-R, Arando Marquez, Loredana, Alexandra Stan, Voltaj, Andra, DJ Sava & Misha, Nick Ka-marera, Rynno & Sylvia, Nicole Cherry, Raisa, Lora, Red Blonde, Direcția 5, Carla’s Dreams (Moldova), Morandi, Mike Angelo, Shaka Muv, Uddi, Marcel Pavel, Naguale, Saya, Kaira, Eyla, Amna, Sunrise INC, Pepe, Alessia, Ian (Italia), DeepCentral, Ionel Istrati (Mol-dova), Andrei Leonte, Viorica și Ioniță de la Clejani, Jo & Juju, Mihai Trăistariu, Glorya, Chris Thrace, Roxana Nemeș, Mellina & That’s Right, Alessia, Gore, Let’s Go Project & Leeya, Spitalul de Urgență, Jimmy Dub, Morris.Cel mai scump bilet a costat 1.500 de leiCrema Beach din Mamaia a găzduit mii de spectatori, mulțumiți sau nu de condiții. Pentru un bilet VIP s-a plătit 1.500 lei, iar cel mai ieftin bilet a fost de 20 lei, cu loc în picioare, pe nisip. Premiul pentru Best Female Artist i-a revenit Andrei. Categoria Best Pop-Rock a fost câștigată de formația Direcția 5. Best Female Activity a fost desemnată cea a Juliei Jianu, iar Best Live Act a aparținut lui Marcel Pavel.Premiul pentru categoria Best Dance a fost atribuit trupei Red Blonde. Mihai Trăistariu a avut Best Male Activity. Cel mai bun cântec a fost ales „Viva Mamaia!”, imnul stațiunii Mamaia, cu Loredana, Cabron, Alex Velea și Radu Mazăre.Nicole Cherry a primit titlul de „Cel mai bun nou artist”, iar Viorica și Ioniță de la Clejani formează „Cel mai bun grup”. Ultimul premiu a fost câștigat de Inna și Carla’s Dream - Cel mai bun artist internațional, grație colaborării lor P.O.H.U.I. Pe scenă a urcat doar artistul moldovean, iar Inna a transmis un mesaj video din America. „Constanța este orașul meu, îmi este dor de voi toți și vă iubesc”, a salutat Inna de peste Ocean.