Sharon Stone: «Îmi este GREAŢĂ de bărbaţi»

Sharon Stone: «Îmi este GREAȚĂ de bărbați»

Ştire online publicată Luni, 07 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a pășit în fața altarului de două ori și apoi s-a iubit cu mai mulți tinerei, Sharon Stone (56 de ani) s-a săturat de bărbați! Diva susține că, pur și simplu, nu mai are nevoie de ei.Mai exact, frumoasa actriță a declarat într-un amplu interviu acordat revistei Shape că nu-și mai dorește deloc în viața sa masculi și că s-a săturat de ei. “Bărbații îmi provoacă greață. Am ajuns la un stadiu în viață în care nu mai am nevoie de ei”, a șocat Sharon.