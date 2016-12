Sfaturi Feng Shui pentru sex mai fierbinte

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Daca vrei sa-ti condimentezi viata sexuala si sa chemi inapoi pasiunea de alta data, aceste sfaturi Feng Shui sunt perfecte pentru tine. 1. Alege imagini care va excita pe amandoi Nu e nici un secret faptul ca imaginile au o influenta mare asupra sentimentelor tale. Plimba-te prin dormitorul tau, uita-te la imaginile care le ai in jur si intreaba-te: ma fac acestea sa ma simt romantica si sexy? Daca raspunsul este nu, atunci este timpul sa adaugi o fotografie sau un tablou cu un cuplu care face dragoste, o fotografie cu un peisaj romantic sau o imagine a doua corpuri goale. Poate ca dormitorul tau are nevoie de catea modificari de culoare si o pata rosie sau orice alta culoare care ti se pare senzuala ar face diferenta. 2. Alege culorile potrivite Culorile calde si pamantii deschid inima si activeaza legatura emotionala. Este perfect daca adaugi cateva pete de rosu, portocaliu, roz, culoarea teracotei, maro, galben, auriu sau bej. Daca iti place ca peretii si lenjeria de pat sa fie albe, poti condimenta atmosfera cu accesorii decorative de aceste culori. 3. Alege lumina potrivita Lumina potrivita, care nu ar trebui sa fie prea agresiva, ci ambientala, de asemenea, duce la cresterea pasiunii in dormitor. Daca nu poti schimba luminile, incearca sa le diminuezi sau poti alege becuri colorate ori care dau mai putina lumina. Forma si culoarea luminii este de o importanta cheie pentru a crea o atmosfera corespunzatoare, sexy. Citeste mai departe...