Sexul sigur

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sex sigur este egal cu abstinenta. In sex prezervativele reprezinta cele mai sigure metode de a preveni contactarea bolilor cu transmitere sexuala. Evita raportul sexual vaginal, anal si oral fara a folosi prezervativul. Iata cateva sfaturi despre cum sa te protejezi in formele cele mai comune de sex: •Clateste cavitatea bucala cu apa rece (nu fierbinte) in caz de contact cu sperma si ceea ce este foarte important: nu te spala pe dinti imediat (o periere poate cauza sangerari ale gingiilor) – o modalitate simpla de a contacta o boala cu transmitere sexuala; •Evita actul sexual daca partenerul prezinta rani deschise in zonele genitale sau orice boala cu transmitere sexuala; •Incearca sa eviti sexul oral daca esti racit, ai gatul inflamat, leziuni la nivelul cavitatii bucale sau daca te-ai spalat pe dinti cu doar cateva ore inainte de a practica sexul oral. Evita sexul oral, daca partenerul tau prezinta leziuni ale organelor genitale; •Este indicat sa nu faci schimb de jucarii erotice sau vibratoare, in caz contrar asigura-te ca ai aplicat prezervativul; •Pentru stimularea orala a organelor genitale masculine (felatia) trebuie sa folosesti intotdeauna prezervativul. Cu toate ca riscul de a contacta o boala cu transmitere sexuala prin intermediul sexului oral este mult mai scazut, se pare ca felatia este cea mai riscanta dintre formele de sex oral pentru partenerul care ia contact cu sperma. Daca gustul de latex al prezervativului te deranjeaza, nu uita ca exista si prezervativele aromate, special concepute pentru folosirea lor in timpul sexului oral. Cu toate acestea, trebuie sa te asiguri ca sunt de buna calitate inainte de a le utiliza; •Stimularea orala a organelor genitale feminine (cunnilingus) prezinta un risc foarte scazut de a contacta virusul imunodeficitar uman (HIV) (in cazul in care organele genitale ale partenerei nu prezinta leziuni si aceasta nu se afla la perioada de menstruatie), insa exista alte infectii virale care se pot transmite. Practici sexuale alternative 1.imbratisari si frecari ale corpurilor; 2.masajul erotic; 3.petting (atingerile, mangaierile, masarea si sarutarea corpului altei persoane) se poate realiza fie pe deasupra hainelor fie pe sub acestea; 4.sarutari; 5.un dus sau o baie impreuna;