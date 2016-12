Sexul oral şi anal, plăcerea interzisă?

Sexul oral și anal, plăcerea interzisă?

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Satisfacția orală și anală poate fi un deliciu în dormitor, garantându-ți plăcere maximă. Totuși, pasiunea și entuziasmul din pat pot fi acompaniate de numeroase riscuri.# Nu te atinge de un penis pătatO noapte fierbinte, cu puțină nebunie în pat, te poate costa viața. Pe lângă rănirea penisului partenerului sau lezarea faringelui tău, bolile cu transmitere sexuală trec de la unul la celălalt la fel de ușor ca și prin contactul vaginal neprotejat. Herpesul genital care-ți rămâne în organism toată viața, hepatita B și C, gonoreea, chlamydia, infecția cu virusul HIV, sifilisul și verucile genitale și chiar cancerul oral le poți "sorbi" cu ușurință prin sex oral. Dacă dorești cu ardoare să-ți exprimi intimitatea în acest mod încearcă să iei măsuri. Folosește prezervativul și, în niciun caz, NU te atinge de un penis pe care observi o pată, o rană roșie sau mici negi.# Entuziasm maxim, dar cu prezervativPenetrarea orificiului anal cu penisul este și mai riscantă. Rolul orificiului anal este de a reține materiile fecale astfel încât să le elimini doar când mergi la toaletă. Folosit în alte scopuri, se poate deteriora. Gonoreea, chlamydia, hepatita A și C, HIV-ul, E. Coli sau negii anali pot "înflori" în corpul tău. În plus, cu sau fără protecție, la nivelul orificiului anal îți apar fisuri, abcese care se manifestă prin apariția unei pungi de puroi sau hemoroizi, adică pungi pline cu sânge care se sparg și provoacă infecții. Menține-ți o igienă riguroasă a zonei și alege un moment potrivit pentru o partidă de sex anal, mai exact la câteva ore după ce ai fost la toaletă. Roagă-ți partenerul să folosească întotdeauna prezervativul, iar dacă după penetrarea anală treceți la cea vaginală, schimbați-l. Citește mai departe