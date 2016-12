Sexul fără penetrare: Un alt tip de orgasm

1

masturbarea

Va cer sfatul si eu in problema mea si va rog sa mi raspundeti, de citiva ani buni eu ma masturbez zilnic de doua ori pe zi, si asta a inceput in momentul cind in urma cu cinci sase ani aveam niste dureri de cap mari cu stari de ameteala, insomnii, atunci o vecina mai in varsta mi a zis daca fac sex si i am zis ca sunt virgina, si atunci mia zis sa incerc sa ma masturbez sa scap de durerile de cap, a fost ok pana acum ceva timp dar acum ma doare zona genitala, vreau sa mi spuneti daca am procedat corect, am uitat sa va spun ca am 38 de ani va multumesc anticipat.