Sexul e mai intens dupa 40 de ani

Ştire online publicată Joi, 13 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Benefic. Femeile fac sex de calitate dupa varsta de 40 de ani, sustin specialistii in terapia cuplului. Psihologii explica acest lucru prin faptul ca doamnele sunt mai sigure pe frumusetea lor fizica, au mai multa incredere in ele si sunt mai relaxate in pat cand ajung la varsta mijlocie. Aproape trei sferturi dintre femeile trecute de 40 de ani recunosc ca sunt mai indraznete in pat si fac sex mai des decat la 20 de ani. Citeste mai departe...