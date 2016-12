Sexul anal duce la orgasm

Ştire online publicată Joi, 28 Aprilie 2011.

Un procent uimitor de 94% dintre femei pot ajunge la un orgasm in timpul actului sexual care include si sex anal. Cele mai recente cercetari americane care au fost publicate in Jurnalul de Medicina Sexuala a dezvaluit ce se intampla in dormitoare. Cea mai mare surpriza este o crestere a actului sexual anal in randul femeilor si efectul suprinzator pe care il are acesta asupra orgasmului feminin. Sexul anal a fost practicat de aproape fiecare a doua femeie Ultima cercetare din 1992 arata ca numai 16% dintre femeile cu varsta intre 18 si 24 de ani au incercat sexul anal. Acest procent a crescut acum la 20% in randul femeilor intre 18 si 24 de ani si, in mod uimitor, la 40% in randul femeilor cu varste intre 20 si 24 de ani. Printre femeile ceva mai in varsta, 35% dintre ele au incercat sexul anal in 1992, dar acest an procentul a crescut la 46%. Sexul anal nu a fost un eveniment unic, ci este practicat in mod regulat de majoritatea femeilor. Procentul femeilor care au facut sex anal in ultimul an a crescut de la 10 la 20% din 1992, iar o treime dintre femei au facut sex anal in ultima luna. Procentul este si mai mare daca ne uitam la el dintr-o alta perspectiva - sexul anal este practicat de o treime dintre femei de cateva ori pe an. In plus, femeile participante la studiu probabil nu au dat cele mai sincere raspunsuri, iar numarul este, prin urmare, ceva mai mare. Sexul anal = orgasm? De ce interesul pentru sexul anal a crescut pe parcursul anilor - au fost femeile obligate sa il faca sau barbatii au vrut sa isi indeplineasca fantezii pe seama femeilor? Datele despre legatura dintre sexul anal si starea orgasmului feminin arata tocmai contrariul. Printre femeile al caror ultim act sexual a fost vaginal, 81% dintre femei au ajung la orgasm prin sex oral, iar pentru cele care au facut sex anal, un procent uimitor de 94% dintre femei au ajuns la orgasm. Surprinzatorul rezultat este interesant si din cauza ca sexul anal pur si simplu nu poate fi la fel de satisfacator pentru o femeie ca sexul vaginal sau oral din motive anatomice, evolutive si estetice. Cum se explica rezultatele? Deci, ce se ascunde in spatele acestor rezultate? Entuziasmul de a distruge tabuurile? Lubrifianti mai eficienti? O migratie a clitorisului? Probabil ca nu. Motivul real consta in faptul ca numai 6% dintre femei au facut sex anal ultima data cand au fost intime, dar cele mai multe dintre ele l-au combinat cu sexul vaginal si oral. O treime dintre ele s-au si masturbat in timpul actului sexual. O femeie care a avut mai multe tipuri diferite de sex are sanse mai mari sa ajunga la orgasm. Sexul anal in sine nu este, prin urmare, singurul motiv pentru orgasmul feminin, dar creste posibilitatea acestuia. Lucrurile merg de fapt invers. Femeile care primesc ce vor in timpul actului sexual sunt mai pregatite sa indeplineasca dorintele partenerilor lor. Sexul anal nu este cel care duce la orgasm, ci orgasm este cel care duce la sex anal.