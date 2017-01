Sexualitatea în modă, tema unei expoziţii americane

Sexualitatea în modă, tema unei expoziții americane

Luni, 19 Ianuarie 2009

Rolul sexualității în modă urmează să fie prezentat în cadrul unei expoziții organizată de Museum at FIT din New York, a anunțat publicația „Fashion Wire Daily”, citată de femalefirst.co.uk. Expoziția prezintă publicului numeroase articole sexy, precum ținuta iepurașilor Playboy sau piese exotice de lenjerie produse de celebra casă Agent Provocateur, dar și modele mai vechi, care au revoluționat istoria, precum corsetele medievale, confecționate manual, și fustele micro-mini, devenite un simbol al anilor ’60. Această expoziție, organizată de Colleen Hill, dorește să prezinte modul în care conceptul de frumusețe și percepția asupra corpului femeilor au evoluat în timp. Expoziția realizează o incursiune și în universul articolelor considerate obiecte fetiș, prezentând cizme de piele cu toc cui, create de Christian Louboutin, sau ținutele gotice cu influențe religioase ale lui Rick Owens. Valerie Steele, directorul Museum of FIT, consideră stilul creatoarei Hill drept „foarte dulce și drăguț”, și a declarat, amuzată, că a întrebat-o la un moment dat dacă va prezenta și articole din piele. Hill a decis a doua zi să includă în expoziție un corset din piele cu lanțuri metalice, creat de John Galliano în 1990. Colecția prezentată include și articole create de Francesco Costa, directorul de creație al casei Calvin Klein, dar și diverse produse ale mărcii Lanvin. Steele a declarat că expoziția prezintă diverse asociații de simboluri. „De exemplu, anumite haine evocă imaginile de «vampă» sau de «băiat rău». Nu este doar o prezentare a pielii dezgolite, ci o chestiune care ține de fantezie”. „Seduction” este prima expoziție cronologică ce explorează sexualitatea în modă și va fi deschisă până pe 16 iunie 2009.