Sexsomnia: când somnambulii au chef de nebunii

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iti place ca iubitul sa te trezeasca din somn cu o atingere indrazneata? Si daca el dimineata nu-si mai aminteste nimic despre nebunia voastra nocturna? S-ar putea sa crezi ca a fost doar un vis al tau. In realitate insa, el era cel care dormea! Recent, medicii au descoperit o noua forma de tulburare de somn denumita „sexsomnie” si incearca sa o inteleaga cat mai bine pentru a o putea trata. Sexsomnia sau sexul in somn este manifestarea unor gesturi sau sunete sexuale in timpul somnului. Specialistii inca nu i-au rezervat acestei probleme un loc special printre tulburarile de somn, dar o recunosc ca pe un tip de parasomnie, adica un fel de somnambulism. In anii ’90, medicii au inceput sa discute despre aceasta problema ridicata de pacientii lor: in general, femei se plangeau ca barbatul cu care imparteau patul le trezea cu gesturi sexuale. Marturiile aratau ca de obicei barbatilor le era greu sa accepte ca in timpul noptii faceau asemenea lucruri fara sa si le aminteasca, iar femeilor le era greu sa creada ca barbatii chiar nu-si aduceau aminte de nimic din ce faceau. Cum experienta era destul de rusinoasa sau de traumatizanta, putine persoane apelau la un specialist si de aceea erau foarte putine cazuri documentate de sexsomnie. Iata cum decurgeau aceste manifestari: in timpul somnului, barbatul isi atingea partenera in zona genitala si, uneori, chiar incerca sa aiba un contact sexual. Daca de obicei barbatii erau atenti si delicati cu partenerele lor, in timpul somnului isi aratau o alta fata, una mult mai agresiva sau violenta. Poate parea o simpla joaca intre indragostiti, dar de fapt victimele se simt violate si folosite, cu atat mai mult daca victima nu este o femeie cu care barbatul are de obicei relatii intime. Citeste mai departe