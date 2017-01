Sex pentru un corp frumos

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Este fantastic atunci când poți să îmbini utilul cu plăcutul, însă puține sunt momentele în care putem să facem lucrul acesta cu succes. Însă în mod cert ne iese atunci când este vorba despre sex. Mult sex. Pe lângă faptul că sexul ne dă o stare de bine, de poftă de viață, menține o relație apropiată cu partenerul, ne ajută să ne „sculptăm” trupul. Făcând sex ne tonifiem mușchii și putem chiar să mai scăpăm de câteva kilograme în plus. Felul în care ne mișcăm și pozițiile în care facem sex ne lucrează anumite grupe de mușchi mult mai intens decât ar face-o un anumit aparat de fitness. În plus, în timpul sexului se eliberează hormoni care ne dau o stare de euforie, ne energizează și ne fac să dăm mai mult randament decât am avea la sala de sport. Pentru a putea spune despre o partidă de sex că este o formă de antrenament ce dă rezultate, ea trebuie să dureze minim 15 minute și să fie dinamică, potrivit intimatemedicine.com.