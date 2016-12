Sex and The City revine la TV! Serialul va fi produs de Sarah Jessica Parker!

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fanii serialului „Sex and The City” se vor bucura să afle că personajele lor preferate se pregătesc să revină, însă nu pe marele ecran, ci la TV. Un al treilea film al francizei a fost anulat după ce a doua peliculă nu s-a bucurat de prea mare succes, însă ipoteza unui nou sezon al serialului a fost una la care toate actrițele au răspuns afirmativ, potrivit adpm.ro.După eșecul „Sex and The City 2”, Sarah Jessica Parker a avut mari reticențe în a semna un contract pentru partea a treia a fil-mului, însă perspectiva reluării seria-lului TV este acum una viabilă.Creatorul seriei, Darren Star, a fost de acord cu o nouă serie a serialului, iar Sarah Jessica Parker se va alătura echipei de producție. Planul de reluare a serialului a fost anunțat zilele trecute și este foarte probabil ca noul sezon să aibă premiera în primăvara anului viitor.Nu este exclus nici un al treilea film al seriei, însă producătorii au hotărât să aștepte mai întâi lansarea serialului, pentru ca abia apoi proiectul să fie lansat, din nou, în cinematografe.