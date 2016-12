Sergiu Nicolaescu a împlinit 81 de ani

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A împlinit, ieri, 81 de ani, dar Sergiu Nicolaescu pare neobosit în tot ceea ce face. Are o viață de poveste și și-a pus o parte din suflet în fiecare film pe care l-a realizat. Și nu sunt deloc puține. Cât privește latura personală, acolo femeile au jucat un rol important. A iubit și a fost iubit. A fost căsătorit de trei ori - cu ultima soție, mai mică decât el cu 43 de ani, s-a însurat în urmă cu câțiva ani - și este convins că undeva în lume are un copil. „Mă sperii când mi-aud vârsta, așa cum spui dumneata acum, «optzecișiunu». Sincer îți spun: nu mi-am simțit, nu mi-am conștientizat vârsta până la 80 de ani. Acum, am început să fiu mai realist. Totuși, e o vârstă, nu? Parcă impune nițel respect”, a declarat regizorul, pentru Libertatea. Cu toate acestea, marele cineast român se simte la fel de bine ca în tinerețe. Doar din când în când conștientizează că timpul a trecut și peste el.