Senilitate sau strategie de marketing?

Ştire online publicată Miercuri, 10 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Al Pacino a fost fotografiat la premiera din New York a piesei „Negustorul din Veneția” în regia lui Daniel Sullivan, având un aspect neîngrijit și fiind îmbrăcat neglijent, relatează dailymail.co.uk Actorul, în vârstă de 70 de ani, a surprins neplăcut prin apariția sa într-un costum negru, vechi și larg, cu părul răvășit și un lipom la vedere, la premiera „Negustorului din Venetia”. În ciuda acestor lucruri, vedeta a zâmbit cu plăcere aparatelor de fotografiat. Mai târziu, Al Pacino a uimit publicul cu interpretarea lui Shylock, personajul principal din piesa shakespeariană „Negustorul din Veneția”. Starul din „Nașul” se va întoarce pe marile ecrane într-un thiriller numit „The Son of No One” și într-o adaptare cinematografică a tragediei „Regele Lear”.