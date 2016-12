Selena Gomez, ameninţată cu moartea!

Selena Gomez, amenințată cu moartea!

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ca multe alte vedete de la Hollywood, și tânăra cântăreață Selena Gomez a ajuns victima unui obsedat. Bărbatul, cunoscut pentru obsesiile dezvoltate față de vedete, spune că Dumnezeu i-a ordonat s-o omoare.Thomas Brodnicki, în vârstă de 46 de ani, le-a mai povestit autorităților că a călătorit din Chicago la Los Angeles pentru a o vedea pe Selena Gomez și chiar a mers la locul ei de muncă de trei ori.Autoritățile s-au autosesizat în acest caz, afirmând că este vorba de un caz serios, Brodnicki având antecedente penale de acest gen. În plus, bărbatul a dezvăluit, în timpul unei evaluări psihiatrice, că Dumnezeu i-a ordonat s-o ucidă pe Selena Gomez și apoi a amenințat că va scoate ochii trecătorilor pe stradă.Selena Gomez nu este singura celebritate urmărită de astfel de persoane. În urmă cu câteva luni, un alt bărbat a fost trimis în judecată după ce a petrecut trei zile în fața casei lui Halle Berry.