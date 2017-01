Seinfeld – vocea unei albinuţe

Seinfeld – vocea unei albinuțe

Ştire online publicată Luni, 29 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În filmul scris și produs de Jerry Seinfeld, el îi va „da" voce lui Barry B. Benson, un bâzâitor care părăsește orașul New Hive City, pentru a explora lumea exterioară - în cazul său, Central Park, scrie „Daily News". Conform lui Jerry, „orice asemănare între New York și orașul albinelor nu este întâmplătoare". „Este vorba de juxtapunerea culturii albinelor și cea umană, și de modul în care acestea se întretaie", mai spune el. Filmul pune accentul pe umorul personal al lui Seinfeld, transpus albinuței.