Secretul tinereţii fără bătrâneţe la 50 de ani

Secretul tinereții fără bătrânețe la 50 de ani

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Madonna s-a hotărât să pună capăt o dată pentru totdeauna zvonurilor cu privire la relația ei cu regizorul Guy Ritchie. Astfel, ea a vorbit într-un interviu pentru revista Elle despre viața în cuplu. Artista a recunoscut că, în căsnicia sa, sexul este absolut „uimitor”, cu toate că ambii sunt atât de dependenți de muncă încât dorm cu agendele electronice pe noptieră. În pofida faptului că există foarte multă muncă în viețile celor doi, acest fapt nu le afectează momentele de tandrețe. Cu toate că Guy nu are în ultima vreme la fel de mult succes din punct de vedere profesional ca soția sa, relația celor doi este departe de a fi dezechilibrată. „Din când în când mai este deranjat de comportamentul meu, dar cu toate acestea este conștient că și el are defecte”, a mai declarat diva. Madonna recunoaște că soțul său și-ar dori ca ea să fie mai feminină. Totuși, nu înțelege de ce căsătoria sa primește atâta atenție din partea presei. „Beckham și Posh sunt mai interesanți decât noi. Poate că până și Camilla și Charles”. În același interviu, vedeta a vorbit mult și despre regimul său de viață, dieta și exercițiile fizice pe care le face în fiecare zi. Regimul său alimentar este macrobiotic și se bazează doar pe cereale, fructe organice, legume și zaharuri naturale. Este extrem de atentă la ceea ce mănâncă și se duce foarte rar la restaurant. La cei 50 de ani ai săi, Madonna dezvăluie secretul tinereții fără bătrânețe: „Totul stă în multă, multă muncă. Nu există nicio cale mai ușoară. Dacă vreți să știți cum reușesc să mă mențin, ei bine este vorba de un regim alimentar strict și multă, multă gimnastică”. De asemenea, ea a mai dezvăluit că își aplică pe față măști pe bază de oxigen și nu se expune niciodată la soare, bea alcool extrem de rar și încearcă să-și rezerve câte trei ore pe zi pentru exerciții. Cu un astfel de program și cu o viață atât de restricționată parcă nu mai este de mirare că Madonna arată cum arată. „Ceea ce urăsc la Londra este că se găsesc aici foarte multe dulciuri”, s-a plâns vedeta. Totuși, recunoaște că din când în când, atunci când se suprasolicită, se recompensează cu ciocolată și bomboane. Cu toate că a criticat și traficul din capitala britanică, diva nu are nici un gând să se mute în Statele Unite. „Consider Marea Britanie drept casa mea. Și iubesc vremea de aici. Ploaia și umezeala din aer sunt un tratament foarte bun pentru ten”, a declarat artista. Chiar dacă a avut dintotdeauna succes, Madonna nu se consideră o persoană perfectă: „Am o carieră, un soț și trei copii. Toate astea înseamnă foarte multă muncă. Și mereu sfârșesc prin a da greș într-una dintre cele trei zone”.