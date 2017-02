Secrete de vedete. Cum se menţine suplă şi tânără Andreea Marin, la 42 de ani

Secrete de vedete. Cum se menține suplă și tânără Andreea Marin, la 42 de ani

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Odată cu trecerea anilor, Andreea Marin a început să acorde o atenție mai mare corpului ei. Cu toate că au fost dăți când nu a fost extrem de încântată de aspectul ei, „Zâna“ nu concepe ideea de chirurgie estetică invazivă.Andreea Marin are o frumusețe naturală, care nu necesită prea mult efort pentru a o menține. Vedeta TV recunoaște că apelează la tot soiul de tratamente naturiste, dar este și clienta aparatelor ultra-performante.„În primul rând, frumusețea vine dintr-un stil de viață cât se poate de sănătos, pentru că trăim într-o lume poluată, cu multe probleme, cu stres. Dacă se poate contracara măcar 50 % din ceea ce se întâmplă în neregulă, hrănindu-te corect, făcând mișcare, nu în fiecare zi, poate o dată la două zile, eu cred că este deja bine. Eu chiar am grijă în privința dietei, nu țin o dietă strictă, ci pur și simplu aleg ceea ce devine hrană pentru corpul meu”, a declarat Andreea Marin, pentru libertatea.ro.„Zâna” completează că a învățat să-și cunoască foarte bine corpul și că niciodată nu a fost deranjată de articolele referitoare la fluctuațiile ei de greutate.„Nu pot să-mi trăiesc viața în funcție de părerile unora sau altora și până la urmă este omenește să te mai îngrași, să mai slăbești, ești om. Este firesc. Apelez la tot felul de tratamente, dar refuz tratamentele invazive. Nu vreau să intervin prin tăiere și așa mai departe. Nici nu consider că am nevoie, prefer să previn. Am 42 de ani și mulțu-mesc lui Dumnezeu că mă ține încă într-o formă civilizată”, a mai spus Marin.Chiar dacă a trecut de pragul vârstei de 40 de ani, Andreea Marin nu este deschisă operațiilor estetice, cu atât mai puțin la nivelul feței, afirmând că se ajută de un stil de viață sănătos pentru a se menține în formă. De altfel, vedeta Tv și-a amenajat o grădină unde plantează fructe și legume, pe care le consumă cu frecvență.„Pentru iarnă avem deshidrator, punem ori legume, ori fructe, ori verdețuri la deshidrator, le mărunțim, le punem în butoiașe, le avem pentru iarnă și gătim cu ele. Se poate rezolva și dintr-un balcon, nu numai grădină. Trebuie doar să vrei”, a mai spus „Zâna”.