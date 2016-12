Secrete de vedete. Ce fac Diana Bart şi Anca Serea ca să rămână suple

Secrete de vedete. Ce fac Diana Bart și Anca Serea ca să rămână suple

Ştire online publicată Joi, 09 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Trupul subțire cu efort se ține! Dar când vrei arăți ca Diana Bart sau Anca Serea parcă îți vine să nu mai ieși din sala de fitness.Diana Bart nu poate să trăiască fără sport, însă recunoaște că nu are mare grijă și la ce pune în farfurie. "După ce am făcut aproape 4 ani de fitness la sală și mergeam două ore de trei ori pe săptămână am recurs și eu la electrostimulare. Folosești gantere mici ca și greutate și lucrează foarte mult corpul", a mărturisit Diana Bart la emisiunea Click!Nici Anca Serea nu se culcă pe o ureche că are o siluetă de invidiat:"Am încercat și fitness și aerobic și lucrul la sală cu antrenorul. Am încercat mai multe stiluri de sport, dar cel care mi s-a potrivit cel mai bine a fost pilatesul pe care îl practic cel puțin de două ori pe săptămână", a spus Anca Serea, citată de click.ro.Dar nu doar mișcarea este importantă, ci și numărul de calorii. "Am eliminat în principiu alimentele de origine animală, alimentele prelucrate. Sunt semi vegetariană", a mărturist Anca.