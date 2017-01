Sean Penn vrea să-l întâlnească pe Fidel Castro

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Sean Penn, deținător a două premii Oscar, a plecat în Cuba unde speră să îl întâlnească pe Fidel Castro, în vederea redactării unui articol pentru revista Vanity Fair, potrivit site-ului specializat în știri mondene tmz.com. Actorul american în vârstă de 48 de ani a decis să meargă în Cuba în calitate de „jurnalist”, pentru a scrie un articol, pentru revista Vanity Fair, în legătură cu efectele asupra Cubei a venirii la putere în Statele Unite a președintelui Barack Obama. Potrivit presei de specialitate de la Hollywood, Sean Penn a hotărât, în iunie, să facă o pauză în cariera sa de actor, pentru a se consacra altor activități și pentru a petrece mai mult timp alături de familie. Sean Penn este căsătorit din 1996 cu actrița Robin Wright Penn, cu care are doi copii - Hopper Jack, în vârstă de 16 ani, și Dylan Frances, în vârstă de 18 ani. În luna august, Sean Penn și soția sa au decis pentru a treia oară să divorțeze, de data aceasta actrița fiind cea care a depus documentele oficiale prin care solicită separarea. Sean Penn, în vârstă de 48 de ani, are în spate o longevivă carieră și a câștigat premiul Oscar pentru rolul din filmul „Mystic River”, în 2003. El a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama „Into the Wild”, foarte apreciată de critici. El a câștigat un al doilea premiu Oscar din carieră pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorității homosexuale, din filmul „Milk - Prețul curajului”. Sean Penn a finalizat de curând două filme: „The Tree of Life”, de Terrence Malick, și thrillerul politic „Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame.