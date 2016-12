Sean Penn, în rolul unui celebru surfer american

Ştire online publicată Vineri, 02 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Sean Penn, care a debutat în cinematografie în urmă cu aproape trei decenii, în rolul surferului Jeff Spicoli din filmul „Fast Times at Ridgemont High”, va juca rolul principal într-un lungmetraj inspirat din viața surferului american Dorian „Doc” Paskowitz, relatează variety.com. Sean Penn va fi, totodată, producătorul acestui film despre excentricul Paskowitz și familia acestuia. Alan și Gabe Polsky, care au produs recent un remake al filmului „Bad Lieutenant”, vor fi produ-cătorii executivi ai proiectului. Alan și Gabe Polsky au achiziționat drepturile de ecranizare de la „clanul” Paskowitz, a cărui viață nomadă a stat la baza documentarului „Surfwise”, regizat de Doug Pray în 2007. În ultimele două decenii, numeroși producători de la Hollywood au încercat, fără succes, să achiziționeze drepturile de autor de la Dorian Paskowitz, în vârstă de 89 de ani. Acesta și-a dat în cele din urmă acordul, după ce frații Polsky i-au mărturisit că Sean Penn este interesat de acest proiect. Paul Feldsher, un bun prieten al celebrului actor american, cunos-cut ca producător al filmelor „The Four Feathers” și „Walking Up in Reno”, va scrie scenariul pentru acest lungmetraj. Dorian Paskowitz a devenit un adevărat erou cult în Statele Unite ale Americii, după ce a renunțat la o strălucită carieră medicală și a ales să ducă o existență nomadă, împreună cu soția și cei nouă copii ai săi. Familia Paskowitz a înființat prima tabără de surfing din regiunea continentală a Statelor Unite.