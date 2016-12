Sean Penn, Brad Pitt şi Heath Ledger, în cursa pentru Globurile de Aur

Sean Penn, Brad Pitt și Heath Ledger, în cursa pentru Globurile de Aur

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Meryl Streep, Angelina Jolie, Sean Penn, Brad Pitt și Heath Ledger sunt printre nominalizații la câștigarea Globurilor de Aur 2009, potrivit anunțului făcut, joi, de organizatorii evenimentului. La categoria „Cea mai bună actriță într-un rol principal într-o dramă”, Streep a fost nominalizată pentru prestația din filmul „Doubt”, în care joacă alături de Philip Seymour Hoffman, iar Jolie, fata legendarului Jon Voight, pentru rolul din „Changeling”, regizat de Clint Eastwood. Streep are în palmares cinci Globuri de Aur, iar Angelina Jolie, trei. În cursa pentru Globurile de Aur 2009, cele două le au drept contracandidate pe Anne Hathaway, pentru rolul din „Rachel getting married”, Kristin Scott Thomas, pentru „I’ve been loving you so long”, și Kate Winslet, pentru evoluția din „Revolutionary road”. La categoria „Cel mai bun actor în rol principal într-o dramă”, Sean Penn a fost nominalizat pentru prestația din filmul biografic „Milk”, iar Brad Pitt pentru „The Curious Case of Benjamin Button”, ficțiunea regizată de David Fincher, după o povestire de F. Scott Fitzgerald. Sean Penn, care are deja în palmares un Glob de Aur, se va lupta pentru încă unul cu Leonardo Di Caprio, nominalizat pentru rolul din „Revolutionary Road”, Frank Langella, pentru „Frost/Nixon”, și Mickey Rourke, pentru prestația din „The Wrestler”. La categoria „Cel mai bun actor în rol secundar într-o dramă”, cea mai interesantă nominalizare este cea a lui Heath Ledger, pentru rolul The Joker din filmul cu cele mai mari încasări în 2008, „The Dark Knight”. Ledger, care a murit pe 22 ianuarie 2008, la vârsta de 28 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de medicamente, ar urma să primească prestigioasa distincție post-mortem. Nominalizările la Globul de Aur au fost făcute de Asociația Presei Străine de la Hollywood. Decernarea premiilor Golden Globe, ajunsă la cea de-a 66-a ediție, va avea loc pe 11 ianuarie, la The Beverly Hilton, Los Angeles, și va fi transmisă în direct prin intermediul NBC în peste 150 de țări din toată lumea. Globurile de Aur sunt a doua categorie de premii, ca importanță, acordate în cinematografie, după Oscaruri - premiile Academiei Americane de Film, care vor fi decernate pe 22 februarie, la Kodak Theater, tot în Los Angeles.