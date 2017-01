Se poartă bretonul!

Ştire online publicată Vineri, 08 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O serie de dive din lumea modei și nu numai au abordat această schimbare de look, iar ultima dintre ele a fost Elle Macpherson. Australianca, poreclită și „Corpul” pentru formele perfecte ale trupului său, și-a făcut apariția la o gală de decernare de premii din New York, purtând un breton des. Probabil că s-a inspirat de la colega ei de breaslă Kate Moss, care, spre sfârșitul anului trecut, a abordat același look. Macpherson a fost încântătoare la „Femmy Gala”, unde a mers neînsoțită. În ultima vreme s-a zvonit că vedeta de 44 de ani este cuplată cu Vito Schnabel, fiul regizorului Julian Schnabel. Și cântărețul Bryan Adams a figurat printre achizițiile masculine ale divei.