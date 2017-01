Se plănuieşte un al doilea film

Se plănuiește un al doilea film

Nici n-a ieșit pe piață primul film realizat după serialul „Totul despre sex“ că deja scenariștii sunt atât de siguri de succes încât plănuiesc un al doilea film. Cele patru vedete - Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis și Cynthia Nixon – prin contract, informează „Daily Mail”, au optat ca în următoarele două luni să colaboreze la o cât mai bună promovare a filmului care va fi lansat în primăvara anului viitor – „Sex and the City. The Movie”.