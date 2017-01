Se gândesc din nou la divorţ. "Mi-am cumpărat copiii ca la piaţă"

Se gândesc din nou la divorț. "Mi-am cumpărat copiii ca la piață"

Sâmbătă, 13 Decembrie 2014.

Telenovela în familia Prigoană e departe de final. Adriana Bahmuțeanu susține că este mai hotărâtă ca niciodată să divorțeze de omul de afaceri și va lupta în instanță pentru a obține custodia copiilor. La rândul lui, Silviu Prigoană spune că Adriana nu își face datoria de mamă, mai mult, la ultima împăcare a fost nevoit să-i dea tot ce-și dorește, cu prețul întoarcerii copiilor în casa lui."Data trecută când ne-am împăcat mi-am cumpărat copiii ca la piață. Am mers la notariat, i-am dat bani, i-am gestionat case, terenuri cu prețul întoarcerii copiilor mei acasă. Eu am plătit prețul, copiii s-au întors acasă și, după semnarea actelor notariale, ea a zis: «Da` stai că vin și eu!». Bine, hai și tu, dar în anumite condiții. Și văd că numai eu respect condițiile, ea nu. Una dintre cerințe a fost nu mai facă circ la TV. «Da, da, da... », a tăcut un an și după aceea a început din nou. E vorba de lipsă de educație", a precizat Silviu Prigoană, potrivit ring, libertatea.ro.