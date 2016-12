Se deschide Clinica pentru inimi frânte

Ştire online publicată Vineri, 05 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul medical VU, din Amsterdam, deschide, sâmbăta viitoare, pentru o singură zi, o clinică pentru persoane a căror inimă a fost frântă din dragoste, informează site-ul nrc.nl. Același spital a deschis, anul trecut, o clinică pentru persoane cu probleme psihice nediagnosticate. „Clinica iubirii” va fi deschisă numai o după-amiază, iar pacienților nu le vor fi prescrise medicamente. Publicul țintă al medicilor clinicii este cel format din persoane curioase să afle ce efecte are iubirea asupra corpului uman, potrivit Carolienei Bulte, unul din medicii implicați în proiect. Aceasta le va explica oamenilor ce hormoni sunt activați de sentimentul iubirii și cum funcționează aceștia. „Sperăm că oamenii care suferă din iubire vor căpăta mai multe cunoștințe despre problema lor, înțelegând că ceea ce li se întâmplă este normal. Dacă vor fi probleme serioase, le vom recomanda un medic”, a mai spus Bulte. Clinica reprezintă un parteneriat între centrul medical VU și centrul muzical și cultural din Amsterdam, Paradiso. Proiectul este parte a campaniei astistice „Love in the City”, în cadrul căreia membrii Paradiso au împrăștiat 90.000 de flori în Westerpark și au fondat un „partid pentru iubire” într-un liceu local. Locurile pentru participanți la clinica pentru inimi frânte au fost rezervate în totalitate. Pacienților nu li se vor face analize de sânge, deși acestea ar indica nivelul exact al hormonilor în sânge, pentru că ar fi prea scump și pentru a păstra inițiativa la un nivel distractiv.