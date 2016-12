Scarlett Johnsson s-a cuplat cu Justin Timberlake

Sâmbătă, 25 Iunie 2011

Se pare că Scarlett Johansson nu suportă să fie singură. După ce a divorțat de Ryan Reynolds la sfâr-șitul anului trecut, Scarlett a avut o relație de câteva luni cu Sean Penn, iar acum a fost văzută în compania lui Justin Timberlake, potrivit thesun.co.uk.Scarlett și Justin au filmat mo-mente tandre împreună pentru clipul „What Goes Around... Comes Around” în urmă cu câțiva ani. Cei doi au fost văzuți împreună într-un club și au ajuns în apartamentul lui Justin.Actorii au fost surprinși flirtând și râzând în clubul Kenmare, înainte de a pleca spre locuința lui Justin.„Cei doi erau foarte apropiați și stăteau unul lângă celălalt la VIP, înconjurați de prieteni. Abia mai vorbeau cu ceilalți când dansau pentru că erau absorbiți unul de celălalt, se simțeau foarte bine împreună și totul părea foarte natural”, a declarat o sursă.Scarlett a părăsit clubul la zece minute de la plecarea lui Justin, dar a fost văzută intrând în apartamentul cântărețului.