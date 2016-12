Scarlett Johansson şi-a „tras” un nou iubit

Scarlett Johansson și-a „tras” un nou iubit

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Scarlett Johansson (27 de ani), care s-a despărțit luna trecută de Nate Taylor, a fost văzută recent luând masa cu un bărbat misterios la Beatrice Inn din New York.„Erau foarte apropiați, se țineau de mână pe sub masă ca doi porumbei. El avea părul negru și mai înalt decât ea, dar cam slăbănog și se pare că vorbea în limba franceză”, a spus un martor ocular.Scarlett Johansson a rămas șocată după ce a aflat că fostul său soț, Ryan Reynolds, s-a căsătorit cu Blake Lively, potrivit revistei Gossip Girl.„Scarlett are senzația că Blake i l-a furat, fiindcă în momentul în care Ryan a filmat cu ea, relația lor s-a rupt. Crede că rivala este o variantă ieftină chiar a ei, fiindcă de fiecare dată când candidau pentru un rol, o învingea”, a spus o sursă apropiată actriței.