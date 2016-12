Scarlett Johansson a primit o stea pe Walk of Fame

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Scarlett Johansson a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri.Steaua primită de Scarlett Johansson este cea de-a 2.470-a de pe renumitul bulevard.Actrița americană a fost prezentă la ceremonia de dezvelire a stelei și le-a spus celor prezenți că a fost extrem de surprinsă atunci când a aflat că numele ei va fi trecut pe celebrul bulevard hollywoodian.„Niciodată, în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în această industrie, nu mi-aș fi imaginat că ar fi posibil să primesc o astfel de stea. Nu trece nicio singură zi fără să simt că sunt cea mai norocoasă persoană din lume, pentru faptul că am slujba pe care o iubesc, pentru faptul că sunt angajată pentru a face această meserie, pentru faptul că am fani care îmi permit să fac acest lucru și pentru faptul că lucrez alături de specialiști și de actori care sunt cei mai buni din branșă”, a spus actrița americană, citată de Mediafax.Scarlett Johansson s-a remarcat la vârsta de 12 ani, jucând alături de Robert Redford în filmul „Îmblânzitorul de cai”, în 1998. După acel rol, Scarlett Johansson a devenit o actriță de prim rang la Hollywood, a primit patru nominalizări la Globul de Aur și a câștigat un premiu Tony pentru evoluția sa din piesa de pe Broadway „A View from a Bridge”, s-a remar-cat în filme precum „Rătăciți printre cuvinte”, pentru care a câștigat premiul BAFTA, dar și „Fata cu cercel de perlă”, „Cântec de iubire”, „Match Point”, „Jurnalul unei dădace”, „Vicky Cristina Barcelona” și „Cealaltă moștenitoare Boleyn”.Actrița americană va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în rolul Vă-duva Neagră din filmul SF de acțiune „Răzbunătorii/ The Avengers”, care va fi lansat astăzi.