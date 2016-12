Scandalul porno din culturism: Preşedintele îşi suspectează subalternii din Federaţie

Scandalul porno din culturism: Președintele își suspectează subalternii din Federație

Ştire online publicată Vineri, 30 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației de Culturism, Cristian Mihăilescu, a declarat la Realitatea TV că știa din primăvara anului 2011 că unii sportivi apar pe site-uri porno și că unii oameni din interiorul Federației îi racolează pentru acest gen de activități, însă nu are suficiente dovezi ca să îi poată sancționa."În primăvara 2011, în timpul unei adunări generale au fost menționate numele unor culturiști care apar pe site-uri erotice. I-am avertizați să renunțe la activitatea de pe aceste site-urile pentru că altfel vor fi excluși din Federație", a declarat Cristian Mihăilescu.Acesta a mai spus că din primăvară și până în prezent nu a putut adunat dovezi că să îi putem sancționa și că în tot acest timp s-a încercat exluderea sa de la conducerea Federației Române de Culturism. "În momentul în care s-a aflat că eu dețin anumite informații, dar nu certe, s-a încercat excluderea mea din federație, aducându-mi tot felul de acuzații", a precizat Cristian Mihăilescu.Mai grav decât atât, președintele Federației spune că bănuiește că există oameni în instituție care racolează sportivii pentru site-urile porno. "Suspectez că în interiorul Federațieie există oameni care racolează sportivii pentru site-uri porno, însă nu am probe ca să îi acuz. Am atras atenția de nenumărate ori că dacă sunt asemenea persoane, să se retragă din activitate sportivă, întru-cât contravinie eticii Federației Române de Culturism", a completat acesta.Florina Cernat, Irina Muntean, Monica Mureșan și Dan Enuță se află pe lista culturiștilor care apar pe site-urile pentru adulți. Mai mult decât atât, Florina Cernat, triplă campioană mondială, deține propriul ei site cu conținut erotic."Cazul Florinei Cernat a fost discutat. Am luat legătura cu Comisia de Disciplină și vom lua măsurile de rigoare, adică excluderea din activitatea sportivă", a declarat Cristian Mihăilescu.