Scandalul continuă: „Şi eu am trecut prin ce ai trecut tu, dar eu nu mi-am băgat nasul“

Scandalul continuă: „Și eu am trecut prin ce ai trecut tu, dar eu nu mi-am băgat nasul“

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Luminița Anghel și soțul său, Silviu Dumitriade au venit din nou la Cancan TV, pentru a lămuri acuzațiile aduse de Beatrice.Amintim că Luminița Anghel a fost implicată fără voia ei într-un amplu scandal în care Beatrice, fosta soție a actualului ei soț, o acuză pe cântăreață că i-a furat bărbatul. „Am și eu povestea mea asemănătoare în trecut. Aveam 26 de ani, am pus punct unei relații. A fost mai mult decizia lui, decât a mea. El s-a căsătorit, a făcut și copii, dar nu mi-am pus niciodată problema să revin în viața lui, deși lucrurile nu erau terminate. Deci mi s-a întâmplat și mie, dar nu mi-am băgat nasul, nu mi-am strigat suferința”, a spus Luminița.Mai mult, Luminița este afectată de mesajele primite de la fani, care o acuză că și-a pus pe tapet viața privată: „Am fost luată prin surprin-dere cu o seară înainte de a veni la Cancan TV. Nu sunt obișnuită cu un astfel de circ. Nu s-a terminat în seara aia, am primit multe mesaje de la fani. Au fost câțiva care m-au judecat că mi-am pus pe tapet viața personală. Am fost nevoiți să venim fiindcă s-au spus multe minciuni”, a mai precizat Luminița.Cântăreața a completat că speră ca Beatrice să treacă mai departe și să nu mai creadă că toată lumea a dezamăgit-o. Vedeta și-a mai asigurat fanii că îl iubește foarte mult pe Silviu și nu i l-a furat lui Bea-trice, așa cum pretinde aceasta. „Beatrice a creat un disconfort, dar ea nu mai există pentru mine”, a spus și Silviu.