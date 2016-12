Scandalul ALEXANDRA STAN. Impresarul Marcel Prodan ar fi bătut-o pe cântăreaţă pentru că L-A ÎNŞELAT

1

da ...

toata lumea comenteaza insa nimeni nu are de unde sa stie ce s-a intamplat intre ei . Eu cred ca degeaba nu s-a ajuns aici . Si va garantez ca a dat si ea ,poate chiar prima . In general asa se intampla femeile dau primele si mi se pare normal sa raspunzi ca barbat nu ??? Dar eu zic mai bine nu ne-ar mai interesa de viata altora si hai sa ne vedem de a noastra .