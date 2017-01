Scandal şi bârfe

Mai totul despre Cannes 2009

Scandal și bârfe

Miercuri, 20 Mai 2009.

Festivalul de la Cannes a atins punctul său culminant cu prezentarea ultimului film al regizorului Lars Von Trier, „Anticristul” un amestec de dramă cu genul horror, care a stârnit reacții împărțite între spectatori, fiind considerat de unii „dezgustător” și „șocant” în timp ce alții îl văd deja ca pe un film „cult”, notează ziarul Las Provincias, consultat de Agerpres. În afara concursului a fost proiectat filmul de animație „Up”, de Disney/Pixar, iar croazeta s-a bucurat din plin de prezența lui Francis Ford Coppola, cu filmul său „Tetro” și a lui Alejandro Ame-nabar, cu al său „Agora”. Șarja de vedete a fost mai puțin spectaculoasă, cu Monica Bellucci, Sophie Marceau, Tilda Swinton, Rachel Weisz și Paris Hilton acaparând, deocamdată, flashurile, alături de Cantona și Johnny Hallyday. Fenomenul „Brangelina” prevăzut pentru astăzi promite să restituie covorului roșu splendoarea cu care ne-a obișnuit. În ce privește concursul, un singur film, „Un prophete”, al relativ necunoscutului Jacques Audiard, pare abonat la podium, mai presus de clasici precum Ang Lee, Chan-wook sau Von Trier, care, anul acesta, în loc de admirație a stârnit scandal. „Un prophete”, singura peliculă franceză proiectată până acum, a reușit să reunească entuziasmul criticii și al publicului, cu o emoționantă ovație în faza oficială. Dacă va reuși să impresioneze și juriul, premiul Palme d’ Or ar reveni din nou Franței, care a premiat deja anul trecut țara gazdă pentru filmul „La classe”, al lui Laurent Cantet. Încă sunt așteptate două mari filme spaniole, „Los abrazos rotos” și „Mapa de los sonidos de Tokio” și regizori atât de diferiți precum Tarantino și Michael Haneke, care ar putea amenința indiscutabila hegemonie a lui Audiard. Președinta juriului, Isabelle Huppert, ale cărei afinități artistice sunt destul de îngrijorătoare, ținând cont de filmografia sa, ar putea dovedi empatie față de ritmul exasperant, dar sugestiv al filipinezului Brillante Mendoza în „Kinatay”. Totuși, dacă se va număra printre cei care se lasă seduși de scandal și vor să marcheze distanța față de critică și de restul juriului, atunci opțiunea este clară: „Anticristul” al lui Lars Von Trier. Filmul regizorului danez a stârnit reacții aprinse, chiar în primele momente de după difuzarea filmului, deși unii îl aplaudă deja ca pe un film cult. Chestiune de gusturi. Neo-zeelandeza Jane Campion a optat pentru calea romantică pentru a-i atrage pe cei mai predispuși, deși i-a lăsat rece pe cei mai exigenți, care totuși nu pot să-i nege măestria vizuală - în ciuda clasicismului - pe care o creează în „Brigh Star”, un film dedicat poetului romantic John Keats. Și pe aceeași linie a calității s-a mișcat din nou Ang Lee, cu al său „Taking Woodstock”, un spectacol plin de lumini și sunet ce canalizează întreaga fluiditate și subtilitate a regizorului asiatic. Ken Loach, cu filmul său îndelung aplaudat „Looking for Eric”, avându-l în rol principal pe fostul fotbalist Eric Cantona - care a demonstrat că poate fi și un bun actor - este singurul care, deocamdată, a îndrăznit să creeze un pact amabil cu spectatorul chiar dacă în detrimentul profunzimii emoționale a conținutului. Pe de altă parte, „Fish Tank”, de Andrea Arnold, nu a atins pragul filmului social cu care ne-a obișnuit, în pofida tonului său grav. Filmul horror reprezentat de Park Chan-wook în „Bakjwi”(Thirst) nu a părut să fie pe gustul juriului de la Cannes, mai ales că nu s-a ridicat la înălțimea trilogiei sale, care avea ca temă principală răzbunarea, tradițională cineastului sud-coreean. Și vorbind de răzbunare, același lucru s-ar putea spune și despre Johnnie To, cu al său „Vengeance”, care s-a apropiat de Franța distribuindu-l în rol principal pe idolul Johnny Hallyday, dar formula sa estetică începe să reclame un cocteil de vitamine, deoarece pare epuizată. Penelope Cruz a suferit o toxiinfecție Actrița spaniolă a fost nevoită să lipsească de la un eveniment important organizat, luni, în timpul Festivalului de Film de la Cannes, deoarece a făcut toxiinfecție alimentară, informează accesshollywood.com. Harvey Weinstein, șeful companiei Weinstein Co., a confirmat această informație luni, în timpul unui eveniment organizat pentru promovarea celui mai recent proiect cinematografic al celebrei actrițe spaniole, musicalul „Nine”. Penelope Cruz trebuia să fie prezentă la acel eveniment, dar nu a putut să participe. Harvey Weinstein a declarat că ea este bolnavă „din cauza unei toxiinfecții alimentare” și că a fost consultată de un medic. Penelope Cruz joacă în filmul „Los Abrazos Rotos/ Broken Embraces”, regizat de Pedro Almodovar, inclus în competiția din selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, a cărui premieră va avea loc marți. Musicalul „Nine” este regizat de Rob Marshall și se bucură de o distribuție de excepție. În afară de Penelope Cruz, pe afișul filmului se află Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Nicole Kidman și Sophia Loren.