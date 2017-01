Scandal monstru cu lesbiene / O minoră susţine că a făcut sex cu Carmen Şerban

Scandal monstru cu lesbiene / O minoră susține că a făcut sex cu Carmen Șerban

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără din Piatra Neamț susține că a devenit amanta manelistei când avea 17 ani: „Eram minoră când am făcut sex cu Carmen Șerban!"Fata, care acum are 19 ani, susține că manelista a agățat-o pe internet în 2009 și că, după câteva nopți fierbinți petrecute într-un hotel din Piatra Neamț, au format un cuplu timp de patru luni, trecând împreună prin iubiri pătimașe și gelozii crunte, ce au dus în final la despărțire.Ne-am cunoscut pe internet, i-am spus că o apreciez foarte mult, că și eu cânt muzică populară și că este idolul meu. Am discutat nopți la rând pe messenger și, la un moment dat, mi-a zis că vine la Piatra Neamț ca să ne vedem. Am stat împreună la Hotelul Ceahlău. Patru zile. Eram minoră când am făcut sex cu Carmen Șerban. După acea aventură, mi-a zis să merg la ea la București, fiindcă mă va ajuta în cariera și mi-a promis că îmi va oferi totul, atâta timp cât stau cu ea și o iubesc în același mod în care mă iubește și ea pe mine”, a declarat tânăra din Piatra Neamț. Claudia Ilie susține că renumita manelistă i-a oferit găzduire în locuința ei de pe Calea Plevnei și că, în scurt timp, au devenit de nedespărțit.„Am locuit împreună patru luni. Am mers cu ea peste tot pe unde avea treabă - la nunți, la petreceri, la filmări -, dar bineînțeles că nu mă recomandă drept iubita ei, ci prietenă apropiata. Am făcut sex și nu pot să spun că nu mi-a plăcut. Eram un copil pe-atunci și nu știam ce înseamnă ceea ce ea a vrut să îmi demonstreze: că și două femei se pot iubi la fel de mult precum o pot face o femeie cu un bărbat. A fost OK până în ziua în care a început să mă terorizeze din cauza geloziei, să-mi interzică să discut cu alte persoane și să-mi verifice telefonul”, a declarat Claudia Ilie, pentru cancan.ro. Sursa: www.cancan.ro