Scandal monstru! Cheloo, acuzaţii grave la adresa lui Guess Who

Scandal monstru! Cheloo, acuzații grave la adresa lui Guess Who

Ştire online publicată Joi, 28 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cheloo, unul dintre componenții trupei Paraziții, este în război cu fostul său colaborator, Guess Who. Într-un interviu acordat pentru hiphopblog.ro, Cheloo l-a desființat pe Guess Who, adresându-i multe înjurături, scrie ziarulring.ro.Supărarea lui Guess Who artistului ar fi pornit la de bani. Din prieteni, Cheloo și Guess Who au devenit dușmani. Cel din urmă a decis să-și facă un studio de producție alături de Grasu XXL și Spike, lăsându-i pe ci de la Paraziții "fără clienți", scriu cei de la wowbiz.ro.