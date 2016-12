Saxofonistul de la Divertis, înmormântat de ziua fetiţei sale

Saxofonistul de la Divertis, înmormântat de ziua fetiței sale

Ştire online publicată Marţi, 12 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Nedelcu, saxofonistul Serviciului Român de Comedie, a fost înmormântat chiar în ziua în care fiica lui împlinea trei ani.Cunoscut sub numele de Dj Dax, Nedelcu, în vârstă de 38 de ani, a încetat din viață pe data de 7 iunie, din cauza unui cancer la mână de care suferea de mai mulți ani.Deși colegii de breaslă au încercat să-l ajute organizând mai multe concerte de caritate, muzicianul a pierdut lupta cu necruțătoarea boală, fiind condus ieri pe ultimul drum.Dan Nedelcu a devenit cunoscut marelui public ca membru al trupei muzicale Divertis, dar și datorită formației sale intitulate „The Man with the Sax”.