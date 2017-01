Sarah Harding: „O urăsc pe Victoria Beckham!“

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare este unic în felul său! De aceeași părere este și Sarah Harding, căreia i-a ajuns cuțitul la os de atâtea comparații cu Victoria Beckham. Având aceeași tunsoare bob și aproximativ aceeași culoare la păr cu ale lui Posh, membra trupei britanice Girls Aloud s-a hotărât să ia măsuri ca să închidă gurile rele. Așadar cântăreața și-a mai scurtat puțin din podoaba capilară, schimbându-și coafura. „M-am tuns pentru că nu suport ca oamenii să mă compare cu Victoria Beckham", a spus solista, în vârstă de 25 de ani. Dorința de a se deosebi de soția lui David Beckham este cu atât mai mare cu cât Sarah Harding nu o are la inimă deloc pe Victoria, relatează Now. „O urăsc atât de mult, încât nu suport să fiu comparată cu ea tot timpul", a adăugat Harding. Apropierea dintre cele două vedete britanice era atât de mare, încât Sarah s-a trezit întrebată când intenționează să se mute în Statele Unite, după modelul dat de Victoria. „Nu înțeleg ce avem noi două în comun. Toate comparațiile astea sunt atât de prostești. Mă bucur că părul meu arată altfel acum și sper ca oamenii să termine cu speculațiile", a subliniat solista.