Sânziana Buruiană se retrage din showbiz!

Ştire online publicată Joi, 27 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ani buni în care a fost în permanență în aten-ția presei, Sânziana Buruiană a declarat că nu-și mai dorește acest lucru. Aceasta a declarat că se va ocupa mai mult de afaceri. Invitată la WOWbiz, blonda a povestit ce pla-nuri are pentru viitorul ei.Sânzi a mărturisit că nu mai vrea să fie toată ziua la televizor și că își dorește să se ocupe mai mult de afacerea pe care a primit-o cadou de ziua e, scrie showbiz.ro.„Fiecare om are o etapă în viața lui. Eu în momentul de față vreau să fac altceva. Am primit azi, de ziua mea, un cadou de la părinții mei. Ei mi-au dat pe mână o afacere și vreau să o conduc cum trebuie. Dacă am ales să merg pe drumul ăsta, nu o să am probleme că nu o să mai am apariții publice”, scrie sursa citată.