Sânziana Buruiană se mărită!

Ştire online publicată Miercuri, 10 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sânziana Buruiană s-a făcut fată de casă. Apetisanta blondină, care până nu demult umplea paginile revistelor cu pictoriale sexy, se va mărita cu iubitul ei, Zuluf.Cei doi au o relație de mai bine de un an de zile și, din câte spun ei, sunt suflete pereche. Zuluf și-a cerut aleasa în căsătorie așa cum se cuvine, în genunchi și cu un buchet mare de flori."Are un suflet foarte bun, nu am mai întâlnit o fată cu un suflet așa mare. Am cerut-o în genunchi și cu un buchet de flori în mână. Nu mi s-a mai întâmplat să stau cu cimeva și după o săptămână să se mute la mine și să rămânem împreună. La început tremuram tot, avea emoții", a declarat Zuluf pentru Wowbiz.