Sânziana Buruiană: "Am crezut că mor de durere"

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sânziana Buru-iană a fost la un bo-tez, în week-end, unde a mâncat bine și-a făcut de cap, nu glumă.După ce a mâncat bine la petrecere, ajunsă acasă aceasta a mai savurat și câteva piersici mari și coapte.La scurt timp după, vedeta s-a trezit cu dureri cumplite de burtă, care nu i-au dat pace toată noap-tea.„Am crezut că mor de durere. A doua zi, dimineața, nu mai suportam, mă chinuia rău stomacul. Toată ziua nu m-am putut da jos din pat! În viața mea nu am avut așa indigestie. N-am mai suportat și am sunat la spital, a venit o asistentă și mi-a făcut perfuzii. Abia după aceea m-am mai liniștit. Știu că am fost lacomă și am mâncat foarte mult, pentru că am fost la un botez, iar seara am băgat și niște piersici, muream de poftă. Slavă Domnu-lui că azi (ieri, n.r.) mă simt mai bine”, a declarat Sânziana pentru showbiz.ro.