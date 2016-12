Sânziana Buruiană a refuzat să filmeze o scenă de sex

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sânziana Buruiană a fost ofertată de producătorii tele-novelei „Narcisa sălbatică“, însă „pupăza“ i-a refuzat fără să stea pe gânduri, din cauza scenelor nud și de sex. Într-adevăr, până acum, Sânzi nu s-a lăsat fotografiată în sânii goi, de aceea nici suma nu a convins-o să-și încalce principiile. Scenariul din telenovelă ar fi obligat-o să filmeze goală o secvență de sex sub duș alături de un bărbat. „Este adevărat că mi s-a propus să joc în Narcisa sălbatică, însă am refuzat. Conform scenariului, trebuia să fac sex sub duș. Eram soția unui antrenor de fitness, trebuia să mă să-rut cu el, să filmăm scene fierbinți la duș. Chiar dacă mi-au spus că nu o să mi se vadă nicio parte a corpului, n-am acceptat, pentru că am pățit-o și la Plasa de stele. Eu nu accept nici măcar să mă sărut cu cineva la televizor. Poate dacă eram îmbrăcată în costum de baie, acceptam, dar goală nu”, a declarat Sânzi. Conform unor surse, Sânziana Buruiană urma să fie plătită cu aproximativ 2.000 de euro.