Sâni lăsaţi şi plini de vergeturi, piele îmbătrânită şi cu pete: aşa arată o divă la doar 29 de ani

Sâni lăsați și plini de vergeturi, piele îmbătrânită și cu pete: așa arată o divă la doar 29 de ani

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O vedetă de talie internațională a apărut la Gala Hollywood Domino cu un aspect fizic jalnic. Ea a șocat prin neglijența de care a dat dovadă.Deși a adoptat o ținută elegantă, cântăreața LeeAnn Rimes a avut mult de suferit la capitolul imagine. Ea pare să fi scăpat din vedere câteva detalii mult prea importante, cum ar fi: sânii lăsați, în condițiile în care nu purta sutien, vergeturi și pete pe piept, dar și o față mult prea îmbătrânită pentru cei 29 de ani pe caer îi are. Tu ce părere ai: crezi că e normal să arăți așa la o asemenea vârstă? Vezi mai jos și cum arăta vedeta atunci când a filmat videoclipul pentru piesa "Can't Fight the Moonlight".