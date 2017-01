Sandra Bullock: ieri, Zmeura de Aur, azi Oscarul?

Luni, 08 Martie 2010.

Actrița, considerată favorită în cursa pentru Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „The Blind Side”, a fost „distinsă”, sâmbătă, cu premiul Zmeura de Aur pentru cea mai slabă actriță a anului, pentru rolul din comedia „All About Steve”. Sandra Bullock, în vârstă de 45 de ani, cunoscută pentru umorul său, a intrat în jocul organizatorilor și s-a prezentat personal la Barnsdall Theater din Los Angeles pentru a-și primi premiul. Actrița a distribuit participanților DVD-uri cu pelicula „All About Steve”. „Voi reveni anul viitor dacă îmi promiteți să vedeți filmul și să vă întrebați dacă este cu adevărat cea mai proastă interpretare a anului”, le-a spus actrița participanților. Pentru a fi prezentă la ceremonia Zmeura de Aur, actrița a renunțat la a participa la o cină de caritate cu Jeffrey Katzenberg, unul dintre producătorii de la Hollywood. Ultima actriță care a participat personal la gala premiilor Zmeura de Aur pentru a-și lua premiul a fost Halle Berry, în 2005, pentru rolul din „Catwoman”. Sandra Bullock a mai fost premiată, sâmbătă seara, cu premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost cuplu de pe ecran, alături de Bradley Cooper, partenerul său din pelicula „All about Steve”. Eddie Murphy, cel mai prost actor al decadei Pelicula science-fiction „Battlefield Earth” a fost numit cel mai prost film al deceniului, în timp ce actorii Eddie Murphy și Paris Hilton au primit „distincțiile” de cei mai slabi actori din ultimii zece ani, la ceremonia Zmeura de Aur, ajunsă anul acesta la cea de-a 30-a ediție. SF-ul „Battlefield Earth” (2000) a fost regizat de Roger Christian și îi are în distribuție pe actorii John Travolta și Forest Whitaker. Pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a premiilor, Zmeura de Aur a avut anul acesta o serie de categorii noi, pentru a desemna cei mai proști actori și cele mai slabe pelicule din ultimul deceniu. Eddie Murphy a fost numit Cel mai prost actor al decadei pentru rolurile din „Adventures of Pluto”, „I Spy”, „Imagine That”, „Norbit”, „Meet Dave” și „Showtime”. Paris Hilton a fost „distinsă” pentru interpretările din peliculele „The Hotttie & The Nottie”, „House of Wax” și „Repo: The Genetic Opera”. Premiile Zmeura de Aur au fost inițiate în 1980 de copywriter-ul John Wilson, care le-a dorit a fi „antidotul logic” la fastul și falsa modestie a prestigioaselor Oscaruri. Premiile sunt acordate de membrii Golden Raspberry Award Foundation, în care se poate înscrie, practic, oricine.