Salsa de senzaţie

Vlad Dumitrescu și Mihaela Cândea vor reprezenta Constanța la Campionatul Mondial

Salsa de senzație

În premieră absolută, Constanța are o pereche calificată la Campionatul Mondial de salsa. Vlad Dumitrescu și Mihaela Cândea sunt frumoșii dansatori care vor reprezenta orașul de la malul mării la marea competiție de la Miami.Vlad Dumitrescu și Mihaela Cândea sunt eroii săptămânii, după ce s-au clasat pe primul loc la etapa regională a preliminariilor Campionatului Mondial de salsa, desfășurată la Clubul Guantanamo din București, în organizarea Willmark Academy, unde au venit să se întreacă 11 perechi și patru dansatori solo, din România, Italia și Bulgaria. Grație acestei clasări la divizia profesioniști, perechea de la școala constănțeană de dans Salsa Encanto s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial, World Latin Dance Cup, care va avea loc, în perioada 12-15 decembrie, la Miami (Florida, SUA). „Această performanță nu este întâmplătoare. Ea a venit după ani de antrenamente și sesiuni de pregătire în țară și în străinătate, alături de campioni mondiali. Etapa de la București a fost cel mai important concurs de salsa din România, am dansat pe o piesă aleasă de noi la coregrafie și am avut o probă de improvizație pe o melodie aleasă de organizatori. Juriul a fost internațional: Junior și Emily, din SUA, cu șapte titluri de campioni mondiali în palmares, Arneys și Diana, din Spania, Dimitris și Stella, campionii Greciei. La profesioniști, au participat cinci perechi - trei din România, una din Italia și una din Bulgaria, iar noi am fost cei mai buni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Cândea.Sub privirile lui Albert Torres Pentru cei doi dansatori constănțeni, urmează acum marea aventură de peste Atlantic, cu inerentele probleme legate de buget. „Suntem în faza în care constituim bugetul. Avem asigurate biletele de avion, ne trebuie însă bani pentru cazare, masă și taxele de înscriere și concurs. Sper să găsim sprijin, iar celor care vor fi alături de noi le promitem că nu îi vom dezamăgi. În semifinale, vor concura aproximativ 20 de perechi, iar primele cinci clasate vor accede în marea finală. Campionatul, organizat de celebrul dansator și promoter Albert Torres, cunoscut publicului și pentru rolul din filmul «Mambo Kings», va fi transmis live pe internet. După campionat, vom merge în Spania, la Barcelona, pentru un nou stagiu de pregătire”, ne spune Vlad Dumitrescu. Tot în etapa preliminară de la București, dar la divizia amatori, perechile Alex Țârlia / Alexandra Stoica și Andrei Ștefan / Lavinia Toma, ambele de la Salsa Encanto Constanța, s-au clasat pe locurile I, respectiv II, calificându-se, la rândul lor, la Mondialele de la Miami.Invitație la Serile latino-party În cadrul școlii de dans Salsa Encanto, activează aproximativ 100 de dansatori, organizați de la grupa de începători, până la cele de avansați și performanță. De asemenea, există și o divizie de copii, cu vârste de la 3 la 16 ani. Dansatorii sunt angrenați într-o serie de evenimente pentru tineret la Constanța, unul dintre acestea fiind programat, în fiecare seară de vineri, de la ora 23.00, la Inside Bowling Center din incinta City Park Mall. „Îi invităm la dans, la Seara latino-party, pe toți constănțenii pasionați de dans, de salsa. Distracția și voia bună sunt garantate”, ne asigură Gyury Kelemen, administratorul Inside Bowling Center.