Salman Khan a uitat-o pe Iulia Vântur? "Nu am iubită"

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Salman Khan (48 de ani) și Iulia Vântur (34 de ani) s-au iubit cu patimă mai bine de un an și, când toată lumea credea că românca l-a convins să renunțe la burlăcie, iată că șarmantul actor a stricat tot, declarând că nu are iubită și că e singur cuc.Nici n-au aflat bine că este din nou singurel, că fostele iubite, care au vărsat după el lacrimi amare, au reînceput să-l curteze, cu atât mai mult cu cât starul tot afirmă în stânga și-n drepta că-și dorește cât mai repede un moștenitor. Mai mult, una dintre ele, Elli Avram, de origine suedeză, a atacat- o pe Iulia, afirmând că ea nu ar apela niciodată la ajutorul lui Salman pentru a prinde un rol mărunt la Bollywood.“Nu aș accepta niciodată să primesc vreun rol mic, printre mulți începători, și apoi să mă pierd printre ei. Vreau doar roluri care să mă scoată în evidență”, a spus ea. Cât o privește pe Iulia, aceasta nu mai zâmbește cu subînțeles când cineva o întreabă despre Salman, dimpotrivă, a recunoscut și ea că e singurică. Vântur li s-a confesat prietenelor că îi pare rău că relația cu iubitul indian nu a fost de durată, pentru că are și ea o vârstă și că și-ar fi dorit să-și întemeieze o familie, scrie cei de la libertatea.ro.