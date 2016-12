Salma Hayek renunţă la actorie

Salma Hayek renunță la actorie

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood a făcut niște declarații care au surprins pe toată lumea, mărturisind că își dorește o schimbare în viața ei, scrie procinema.ro. Aflată în atenția publicului încă de la vârsta de 29 ani, atunci când cucerea Hollywood-ul alături de Antonio Banderas în Desperados, Salma Hayek (45 de ani) este hotărâtă să-și îndrepte mai mult atenția spre viața de familie în defavoarea actoriei. „Viața mea este complet diferită. Cariera nu mai contează la fel de mult. Dacă cineva mi-ar spune că aș deveni cea mai faimoasă și cea mai bine plătită actriță din lume, tot nu mi-aș schimba părerea. Viața mea alături de Valentina și de soțul meu este extraordinară. Oricum, este mai ușor să obții un Oscar decât un soț bun”, a explicat Salma. Peste câteva săptămâni, actrița va putea fi văzută pe marile ecrane din România în thriller-ul Savages. Deși a fost implicată în numeroase proiecte în ultimii ani, cele mai importante fiind Puss in Boots (2011), Americano (2011), Savages (2012), frumoasa actriță a mărturisit că își dorește și altceva pentru viața ei și că singurul motivul pentru care a acceptat rolul din Savages este faptul că e regizat de Oliver Stone. „Un rol precum cel al Elenei nu apare în fiecare zi. Nu mai vroiam să joc în alte filme, însă Oliver și soțul meu m-au convins să accept. Acum totul s-a terminat. Cel puțin pentru o vreme”, a declarat Salma. Totuși, actrița mai are niște apariții scurte în filme ca Grown Ups 2, Sweet Spot și Here Comes the Boom, care urmează să fie lansate în 2013.