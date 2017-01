S-au stabilit nominalizările la Premiile Oscar

Ştire online publicată Miercuri, 03 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Filmele „Avatar” și „The Hurt Locker” au fost nominalizate fiecare de câte nouă ori la Premiile Oscar, în cadrul unei ceremonii desfășurată marți, la Los Angeles. Ambele pelicule au fost nominalizate la categoria Cel mai bun film. La această categorie au mai fost nominalizate „Up in the Air”, „The Blind Side”, „Precious: Based on the Novel «Push» by Sapphire” și „District 9". Iată câteva dintre nominalizările la cele mai importante categorii: r Categoria Cel mai bun film: „The Hurt Locker”, „Avatar”, „The Blind Side”, „District 9", „An Education”, „Inglourious Basterds”, „Up in the Air”, „Precious”, „A Serious Man” și „Up”. r Categoria Cel mai bun regizor: Kathryn Bigelow – „The Hurt Locker”, James Cameron – „Avatar”, Quentin Tarantino – „Inglourious Basterds”, Jason Reitman – „Up in the Air” și Lee Daniels – „Precious”. r Categoria Cel mai bun actor: Jeff Bridges – „Crazy Heart”, George Clooney – „Up in the Air”, Colin Firth – „A Single Man” , Morgan Freeman – „Invictus” și Jeremy Renner – „The Hurt Locker”. r Categoria Cel mai bun actor în rol secundar: Christoph Waltz – „Inglourious Basterds”, Woody Harrelson – „The Messenger”, Christopher Plummer – „The Last Station”, Matt Damon – „Invictus” și Stanley Tucci – „The Lovely Bones”. r Categoria Cea mai bună actriță: Sandra Bullock - „The Blind Side”, Helen Mirren – „The Last Station” , Carey Mulligan – „An Education”, Gabourey Sidibe – „Precious” și Meryl Streep – „Julie & Julia”. r Categoria Cea mai bună actriță în rol secundar: Penelope Cruz – „Nine”, Mo’Nique – „Precious”, Anna Kendrick – „Up in the Air”, Vera Farmiga – „Up in the Air” și Maggie Gyllenhaal – „Crazy Heart”. r Categoria Film de animație: „Coraline” - Henry Selick, „Fantastic Mr. Fox” - Wes Anderson, The Princess and the Frog” - John Musker și Ron Clements, „The Secret of Kells” - Tomm Moore și „Up” - Pete Docter. r Categoria Cel mai bun film străin: „Ajami”, Israel, „El Secreto de Sus Ojos”, Argentina, „The Milk of Sorrow”, Peru, „Un Prophète”, Franța și „The White Ribbon”, Germania. Cea de-a 82-a ceremonie de decernare a premiilor Academiei americane de Film va avea loc la Teatrul Kodak din Los Angeles, pe 7 martie.