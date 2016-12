S-au decernat premiile Romanian Music Awards

Ştire online publicată Marţi, 13 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Gala premiilor Romanian Music Awards (RMA), găzduită pentru al doilea an consecutiv de Craiova, a avut loc sâmbătă seară, amfitronii showului din acest an fiind Connect-R și Giulia. Inna a obținut cele mai multe premii, ea primind distincția pentru Best website, Cel mai bun artist internațional, Best female și Best album. Prezentăm lista integrală a câștigătorilor: - Premiu special „Border Breaker” - Edward Maya - Best pop - Alex și Puya cu „Secret Discret” - Best website - Inna - Best song - Connect-R cu „Burning love” - Best Album - Inna - Best producer - David Deejay - Premiul special „Cea mai difuzată melodie românească” - Deepcentral pentru „In Love” - Premiu special „Best unplugged” - Claudia Pavel - Best Male - Puya - Best DJ - David Deejay - Best Dance - Tom Boxer și Antonia pentru „Morena” - Cel mai bun artist internațional - Inna - Best video - Andreea Bănică pentru „Samba” - Cel mai bun featuring - Deepside DJ’s, Alex și Grasu XXL - Best Producers - Play&Win - Best Female - Inna - Premiul special „Lifetime Award” - Horia Moculescu - Best Live - Smiley - Premiul Special „Cel mai bun DJ de radio” - Vali Bărbulescu - Cel mai bun debut - Radio Killer - Best Group - DJ Project și Giulia - Best Hip-Hop - Guess Who și Spike - Premiul special „Highest Climber” - Connect-R - Best rock - Voltaj - Premiu Special Radio 21 - Radio Killer - Premiu special „Best 10 years” - DJ Project