S-a modificat „vârful“ box-office-ului american

Ştire online publicată Miercuri, 14 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pelicula „Date Night” ocupă primul loc al box office-ului american de weekend, cu încasări din vânzarea biletelor în valoare de 27,1 milioane de dolari, potrivit presei de specialitate din SUA. Regizat de Shawn Levy, „Date Night” este un film de acțiune cu accente comice și romantice. În rolurile principale joacă Tina Fey, Steve Carell și Mark Wahlberg. Scenariul urmărește povestea unui cuplu cât se poate de obișnuit care, pentru a ieși din rutină, inventează „întâlnirea de sâmbătă seara“, când cei doi merg la film și apoi la restaurant. O încurcătură cu o rezervare îi face să se dea drept altcineva, iar din acel moment necazurile nu le vor mai da pace. „Date Night” rulează din 9 aprilie și în cinematografele din România, cu titlul „Întâlnire cu surprize”. Pe locul doi în box-office-ul american se află liderul săptămânii trecute, „Clash of the Titans” („Înfruntarea titanilor”), cu încasări de 26,9 milioane de dolari, iar pe locul trei, animația „How to Train Your Dragon”, cu 25,3 milioane de dolari.