Russell Brand: „Heroina este o otravă care te consumă!“

Ştire online publicată Joi, 09 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

BBC 3 a prezentat de curând primele imagini din documentarul despre trecutul de toxicoman al lui Russell Brand. Filmul este intitulat „Russell Brand: From Addiction to Recovery”.Cotidianul The Sun a publicat o serie de imagini care îl arată pe actor cu heroină în timp ce stă pe podeaua unui apartament fără mobilă, în cartierul Hackney. Brand vede imaginile și le comentează într-un apartament al hotelului Savoy din Londra.Acesta nu a mai pus gura pe droguri de 10 ani și vorbește foarte deschis despre acest subiect.„Consecințele actelor mele i-au afectat pe mulți. Heroina este un drog care te consumă. Îți ia tot. Mai întâi cere bani, vin apoi prietenii, familia, mașina, casa”, spune el.Actorul explică faptul că dependența de droguri este ca o boală de care scapi extrem de greu.„Considerând că dependența este o boală, facilitând mai degra-bă un tratament decât o acțiune punitivă, îi putem împiedica pe acești oameni să comită infrac-țiuni”, a spus atunci actorul dând exemple din propria sa luptă împotriva dependenței de heroină.Russell Brand s-a numărat mereu printre cele mai angajate persoane în lupta împotriva de-pendenței de droguri.